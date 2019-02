Gesellschaft : Reihe der Ehrenamtsmessen startet in Bad Doberan

von dpa

23. Februar 2019, 01:55 Uhr

Vereine, Verbände und Initiativen aus der Region Rostock geben am Samstag (11.00 Uhr) auf der Ehrenamtsmesse in Bad Doberan Einblicke in ihr Wirken. Zu der ersten von wiederum sechs solcher Regionalmessen im Land wird auch Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) erwartet. Nach ihren Worten wird bei diesen Veranstaltungen das Ehrenamt gezielt in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt. Das Wirken der Ehrenamtler sei zentral für den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft, betonte die Ministerin. Ihren Angaben zufolge sind landesweit 43 Prozent der Bevölkerung ehrenamtlich aktiv. Darunter seien Übungsleiter in Sportvereinen, Initiatoren von Selbsthilfegruppen, Feuerwehrleute oder Mitglieder in örtlichen Kultur- und Heimatvereinen. Ehrenamtsmessen als Leistungsschauen und Werbeplattformen zur Gewinnung neuer Mitstreiter gibt es im Nordosten seit 2008.