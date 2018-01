Unfälle : Reifenplatzer: Ein Toter und ein Schwerverletzter auf A14

von dpa

18. Januar 2018, 09:41 Uhr

Der Beifahrer eines Kleintransporters ist am Donnerstagmorgen auf der Autobahn A14 bei Schwerin ums Leben gekommen, nachdem vermutlich ein Reifen an dem Fahrzeug geplatzt war. Der Fahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, wie die Polizeiinspektion Ludwigslust mitteilte. Der Kleintransporter kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Polizei vermutet, dass das Fahrzeug wegen eines geplatzten Reifens außer Kontrolle geriet. Die Ermittlungen dauerten aber an, sagte ein Sprecher.