Kriminalität : Reichsbürger im Schlafanzug hindert Polizei an Festnahme

Ein sogenannter Reichsbürger hat sich in einem Dorf bei Waren an der Müritz eine Auseinandersetzung mit der Polizei geliefert. Der 29-Jährige wollte die Beamten am Dienstag daran hindern, seine Mutter festzunehmen, wie die Polizei in Neubrandenburg am Mittwoch mitteilte. Er habe die Beamten unter Verweis auf seinen Status als Reichsbürger nicht ins Haus lassen wollen. Die Polizisten waren gekommen, weil die 51 Jahre alte Frau eine Geldstrafe wegen einer Sachbeschädigung nicht bezahlt hatte.

von dpa

24. Januar 2018, 15:12 Uhr

Die Familie sei durch vergangene Vorfälle bereits bekannt gewesen. Die Beamten nahmen den Sohn nach einer Rangelei fest und holten die Mutter aus der Wohnung. Der Festgenommene sei später wieder freigelassen worden. Bei der Maßnahme sei «der Schlafanzug des Mannes nicht unerheblich beschädigt worden», hieß es im Protokoll.