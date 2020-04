Theater : Regisseur der Müritz-Saga hofft noch immer auf Spielstart

Obwohl im Nordosten bereits alle großen Freilufttheater wie die Störtebeker-Festspiele auf Rügen oder das Piraten-Open-Air in Grevesmühlen wegen der Corona-Krise abgesagt haben, hat der Regisseur der Müritz-Saga noch nicht ganz aufgegeben. «Ja, wir haben noch Hoffnung», sagte Theaterintendant Nils Düwell in Waren an der Müritz der Deutschen Presse-Agentur. Der 54-Jährige will am Mittwoch endgültig entscheiden, was auf der Freilichtbühne vom 27. Juni an gespielt wird. «Es wird etwas stattfinden. Auf jeden Fall. Aber, ob es die Müritz-Saga sein wird, dahinter mache ich mal ein Fragezeichen.» Details zum möglichen Ersatzprogramm wollte Düwell zunächst nicht verraten. Zuvor hatte der «Nordkurier» berichtet.

von dpa

21. April 2020, 12:49 Uhr

Ihm gehe es dabei nicht vorrangig um die Einnahmen. Der Theatermann geht längst von einer Saison ohne schwarze Zahlen aus. Sollten aber im Sommer Urlauber in die Region kommen, «sollten sie zumindest ein bisschen was erleben können». Sollten diese Erlebnis-Orte dann geschlossen sein, wäre das «fatal». Für ihn sei am wichtigsten, «dass der Spielort präsent gehalten wird».

Großveranstaltungen sind bundesweit bis Ende August untersagt. Die Landesregierung will noch festlegen, für welche Teilnehmerzahl dies in Mecklenburg-Vorpommern gelten soll.

Für das Wochenende ist bislang noch das Casting für die etwa 25 nötigen Kleindarsteller geplant. Zur Stammbelegschaft gehören neun Leute. In der laufenden Saison umfasst das Team üblicherweise etwa 60 Mitarbeiter. In der vergangenen Saison sahen die 46 Vorführungen knapp 21 000 Menschen.

Bislang bereiten sich Düwell und sein Team noch ganz normal auf den Start ihrer 15. Saison vor. Derzeit wird das Bühnenbild aufgebaut. «Wir machen alles so, dass wir am 18. Mai mit einem fertigen Bühnenbild mit den Proben beginnen können.» Notfalls eben mit einem anderen Programm. Geplant ist bislang das Stück «Des Teufels Schergen». «Mein Herzblut hängt an der Müritz-Saga. Aber selbst solche Umstände, die schlimm sind, bieten doch auch immer auch eine Chance auf Neues.»