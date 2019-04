Bahn : Regionalexpress rammt Wildschwein: Folgezüge verspätet

von dpa

16. April 2019, 11:40 Uhr

Eine Kollision zwischen einem Regionalexpress und einem Wildschwein hat in der Nacht zum Dienstag zu Zugverspätungen auf der Strecke Rostock - Schwerin geführt. Der Zug habe das Tier bei Blankenberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) überfahren, teilte die Bundespolizei mit. Dabei sei der so genannte Bahnräumer an der Spitze des Zuges beschädigt worden, so dass er von der Feuerwehr entfernt werden musste. Danach konnte der Zug weiterfahren. Für die Arbeiten musste die Strecke komplett gesperrt werden. Dadurch entstanden bei sechs Zügen zusammengerechnet knapp dreieinhalb Stunden Verspätung.