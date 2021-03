Landtag : Region Stettin soll Entwicklung in Vorpommern voranbringen

Mecklenburg-Vorpommern will die Zusammenarbeit mit Polen in der Metropolregion Stettin ausbauen und so Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung und den kulturellen Austausch setzen.

Schwerin | Dazu wird der Aufbau einer grenzüberschreitenden Datenbank für Gewerbeflächen erwogen, wie sie im Westen des Landes mit der Nähe zu Hamburg bereits existiert. In einem am Donnerstag im Landtag beschlossenen Antrag wird die Landesregierung aufgefordert, Wirtschaftsbotschafter zu benennen, Universitäten und Hochschulen für ein grenzüberschreitendes Wiss...

