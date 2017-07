Regierung : Regierungschefin Schwesig will Kita-Gebühren 2018 senken

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Die neue Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), will von 2018 an die Kita-Gebühren deutlich senken. In der ersten Kabinettssitzung am kommenden Dienstag werde der Entwurf für den Doppelhaushalt 2018/19 beschlossen, sagte sie der «Welt am Sonntag». Mit dem Etat würden die Gebühren zum 1.1.2018 für jedes Kind um 50 Euro gesenkt. «Das sind 600 Euro im Jahr, eine wirklich spürbare Entlastung», sagte Schwesig dem Blatt. In einem zweiten Schritt wolle sie die Eltern noch einmal zusätzlich entlasten, die zwei oder mehr Kinder in der Kita haben und deshalb besonders hohe Elternbeiträge schultern müssten. Langfristig will Schwesig die Kita-Gebühren abschaffen. Die frühere Bundesfamilienministerin wurde am vergangenen Dienstag in Schwerin zur neuen Regierungschefin gewählt.

von dpa

erstellt am 09.Jul.2017 | 08:41 Uhr