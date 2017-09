Regierung : Regierung ordnet Finanzbeziehungen neu

von dpa

erstellt am 26.Sep.2017 | 15:38 Uhr

Die Landesregierung will die Geldbeziehungen mit den Kommunen neu ordnen und hat dazu am Dienstag ihren Entwurf für ein Finanzausgleichsgesetz verabschiedet. Es soll jetzt dem Landtag zur Entscheidung vorgelegt werden, wie Innenminister Lorenz Caffier (CDU) sagte. Das sei ein Meilenstein auf dem Weg der Novellierung des kommunalen Finanzausgleichs. Das Gesetz soll nach seinen Plänen bis Jahresende verabschiedet sein und am 1. Januar 2018 in Kraft treten. Nach Angaben von Finanzminister Mathias Brodkorb (SPD) sollen die Kommunen künftig 100 Millionen Euro mehr pro Jahr zur Verfügung haben. Die Verteilung des Geldes soll geändert werden. Kinderreiche und steuerschwache Kommunen sollen mehr als bisher bekommen. Steuerstarke Gemeinden sollen mehr an die ärmeren abgeben.