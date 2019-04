Landtag : Regierung lobt neue Finanzausstattung der Kommunen

von dpa

10. April 2019, 11:44 Uhr

Gut sechs Wochen vor der Kommunalwahl hat das Regierungslager im Landtag die neue Finanzausstattung der Kommunen gelobt. «Die Kommunen sind nicht das Kellergeschoss, sondern das Fundament unserer Demokratie», sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Mittwoch in der Aktuellen Stunde des Parlaments in Schwerin. Dieses Fundament werde mit dem Kompromiss von Land und Kommunen gestärkt. Kern der Einigung sei eine kommunale Infrastrukturpauschale. Sie soll dauerhaft bei 100 Millionen Euro jährlich liegen. In den drei Jahren von 2020 bis 2022 kämen noch einmal jeweils 50 Millionen Euro drauf. Der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Vincent Kokert, sagte, jeder Euro für die Kommunen sei ein Demokratie-Euro.