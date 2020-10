Extremismus : Regierung: Kaum Rassismus-Beschwerden gegen Polizisten in MV

Beschwerden gegen Polizisten wegen Rassismus und Diskriminierung sind in Mecklenburg-Vorpommern laut Landesregierung sehr selten. Von 2417 Beschwerden gegen Polizeivollzugsbeamte in den Jahren 2014 bis 2019 entfielen demnach lediglich zehn auf den Vorwurf des diskriminierenden oder rassistischen Handelns. In diesem Jahr waren es bis zum 15. September drei von 316 Beschwerden, wie aus der Antwort der Regierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion hervorgeht. Als begründet wurde demnach keine eingestuft.

von dpa

01. Oktober 2020, 15:43 Uhr