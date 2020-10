Regierung : Regierung für Überbrückungshilfen des Bundes für MV Werften

Die Landesregierung in Schwerin stimmt einer vorzeitigen Teilauszahlung von 190 Millionen Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes an die MV Werften zu. Eine entsprechende Beschlussvorlage zu den Verhandlungsergebnissen für die Werftenrettung sei in einer Telefonschalte des Kabinetts einstimmig beschlossen worden, teilte das Wirtschaftsministerium am Freitag in Schwerin mit.

von dpa

02. Oktober 2020, 13:56 Uhr