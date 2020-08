Gesundheit : Regierung berät zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise

Die Landesregierung ist am Dienstagmorgen mit Gesundheitsexperten sowie Vertretern von Kommunen, Wirtschaft, Gewerkschaften und Verbänden zusammengekommen, um in großer Runde über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise zu beraten. Weitere Lockerungen, wie die Öffnung des Landes für individuelle Tagestouristen oder die Freigabe von Diskotheken und Clubs, erwarten Beobachter angesichts wieder steigender Infektionszahlen in Deutschland nicht.

von dpa

04. August 2020, 09:47 Uhr