Museen : Regentief bringt Deutschem Meeresmuseum Gästehoch

Das Regentief «Alfred» hat dem Deutschen Meeresmuseum und dem Ozeaneum in Stralsund am Dienstag Rekordbesucherzahlen beschert. Mehr als 13 000 Menschen strömten in die beiden Museen, wie eine Sprecherin am Nachmittag sagte. Damit liege man über der Zahl am bestbesuchten Tag des vergangenen Jahres. Am 3. August 2016 waren demnach rund 12 200 Besucher gezählt worden. «Heute war einer der bestbesuchten Tage der vergangenen Jahre», sagte Karin Hellmeier. Vor den Kassen hätten sich Schlangen gebildet.