Unfälle : Regenrohr als Treppe: Mann fällt betrunken aus drittem Stock

von dpa

28. Dezember 2018, 12:42 Uhr

Da war wohl zu viel Alkohol im Spiel: Beim Versuch, an einem Regenrohr aus dem dritten Stock eines Wohnhauses in Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) herunterzuklettern, ist ein 22-jähriger Mann schwer verletzt worden. Den Polizeiangaben von Freitag zufolge hatte der Mann mit zwei weiteren Menschen in einer Wohnung Alkohol getrunken. Dann habe er am Donnerstagabend Bier kaufen gehen wollen und sei dazu aus dem Küchenfenster gestiegen, um am Regenrohr nach unten zu klettern. Nach erstem Ermittlungsstand war die Wohnungstür verschlossen. Warum er diese nicht aufschloss habe, konnte den Angaben zufolge zunächst nicht gesagt werden. Die Verletzungen des Mannes seien nicht lebensbedrohlich.