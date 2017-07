Agrar : Regen beeinträchtigt Ernte: «Situation sehr angespannt»

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Der Dauerregen der vergangenen Tage beeinträchtigt die Getreideernte in Mecklenburg-Vorpommern erheblich. Zehn Prozent der Wintergerste müssten noch vom Feld, sagte Fachreferent Frank Schüffner vom Landesbauernverband der Deutschen Presse-Agentur. In normalen Jahren sei die Wintergerste um diese Zeit bereits komplett vom Halm. Weizen und Raps stünden auch schon zur Ernte an. Doch derzeit seien die Äcker zu nass, um mit Maschinen befahren zu werden, und die Körner seien so feucht, dass der Mähdrescher sie nicht aus den Ähren dreschen könne. Zum Teil lägen Getreide und Raps nach Regen und Wind auf dem Boden. Die Situation sei sehr angespannt. Für die nächsten Tage haben die Meteorologen wechselhaftes Wetter mit Schauern angekündigt.

von dpa

erstellt am 27.Jul.2017 | 05:32 Uhr