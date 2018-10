Kirche : Reformationstag: Im ganzen Norden staatlicher Feiertag

Am bevorstehenden Reformationstag, der erstmals auch in Hamburg und Schleswig-Holstein ein staatlicher Feiertag ist, lädt die Nordkirche zu Veranstaltungen im ganzen Norden ein. In Mecklenburg-Vorpommern, wo der 31. Oktober bereits seit 1990 ein Feiertag ist, findet der zentrale Reformationsempfang mit rund 150 Gästen aus Politik und Gesellschaft statt, wie die Bischofskanzlei der Nordkirche am Dienstag in Schwerin mitteilte.

23. Oktober 2018, 12:48 Uhr

Erwartet wird dazu im Pommerschen Landesmuseum Greifswald unter anderem Mecklenburg-Vorpommerns Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU), die innerhalb der Schweriner Landesregierung für Kirchenfragen zuständig ist. Landesbischof Gerhard Ulrich will in einem Vortrag der Frage nachgehen: «Wie bekommen wir eine gnädige Gesellschaft?». Auch in Kiel und Hamburg sind zentrale Veranstaltungen geplant.

Im Februar dieses Jahres haben die Parlamente in Hamburg und Schleswig-Holstein entschieden, den Reformationstag zum Feiertag zu machen. Der Reformationstag erinnert an Martin Luther und seine Veröffentlichung der 95 Thesen im Jahr 1517. Mit seiner Theologie erteilte Luther unter anderem dem damaligen Ablasshandel durch die katholische Kirche eine Absage und leitete die Reformation ein.