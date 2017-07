Kirche : Reformationsjubiläum: Nordkirchenschiff-Törn beendet

Einen Monat segelte ein Schiff der Nordkirche zum Reformationsjubiläum die deutsche Küste entlang - am Sonntag ist die Tour mit einem Gottesdienst an den Hamburger Magellanterrassen in der Hafencity zu Ende gegangen. «Durch Stürme, Sonne, Regengüsse und himmlische Sonnenaufgänge hindurch haben jeden Tag um die Hundert Menschen Zeit an Bord und über 25 000 in den 14 Häfen verbracht», sagte die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs bei dem Open-Air-Gottesdienst vor mehr als 500 Gläubigen.