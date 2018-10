Kirche : Reformationsempfang: Landesbischof gegen Selbstoptimierung

Mit Gottesdiensten und einem Reformationsempfang erinnert die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland heute an die Reformation vor 501 Jahren. Damals nagelte der Theologe Martin Luther (1483-1546) der Überlieferung nach seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche Wittenberg (Sachsen-Anhalt).

von dpa

31. Oktober 2018, 17:15 Uhr

Mit Gottesdiensten und einem Empfang im Pommerschen Landesmuseum hat die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland am Mittwoch den Reformationstag gefeiert. Er erinnert an den Beginn der Erneuerung der Kirche am 31. Oktober 1517 mit der Veröffentlichung der 95 Thesen des Theologen Martin Luther (1483-1546) in Wittenberg. Landesbischof Gerhard Ulrich kritisierte beim Empfang mit rund 170 Gästen aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Medien, Verbänden, Vereinen und den Kirchen die gegenwärtige «gnadenlose Gesellschaft». Sie sei getrieben vom Gedanken der Selbsterlösung durch Selbstoptimierung. «Durch dieses ökonomistische Denken verwechseln wir die Gesellschaft und uns selbst mit einem Unternehmen, in das wir nur investieren müssten: Geld, Ressourcen, Energien. Dann können wir möglichst viel aus ihr und uns wieder herausholen», sagte er.