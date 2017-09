Kirche : Reformationsaltar in Dorf Mecklenburg restauriert

Der herzogliche Reformationsaltar in der Kirche von Dorf Mecklenburg soll zum Erntedankfest am 1. Oktober komplett restauriert an die Gemeinde übergeben werden. Der nach Angaben des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Mecklenburg einzigartige Schnitzaltar aus dem Jahr 1622 wurde in den vergangenen fünf Jahren umfassend restauriert. Das Projekt sei von der Ostdeutschen Sparkassenstiftung,der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest und der Rudolf-August Oetker-Stiftung unterstützt worden. 145 000 Euro hätten dafür zur Verfügung gestanden.