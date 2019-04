Brände : Reetdachhaus auf Rügen abgebrannt

von dpa

14. April 2019, 16:19 Uhr

Auf Rügen ist am Sonntag ein reetgedecktes Doppelhaus abgebrannt. Das Feuer sei am Mittag aus noch ungeklärter Ursache im Dachstuhl ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Sechs Menschen, die sich in dem Gebäude aufhielten, hätten sich unverletzt ins Freie retten können. Neun Freiwillige Feuerwehren aus der Umgebung waren den Angaben zufolge im Einsatz. Das Haus sei nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Den Sachschaden gab die Polizei mit rund 200 000 Euro an.