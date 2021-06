Landtag : Rechtsextremismus dominiert bei politisch motivierten Taten

Im ersten Quartal 2021 hat die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern 188 Fälle politisch motivierter Kriminalität registriert.

Schwerin | Wie aus der am Freitag veröffentlichten Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken im Landtag weiter hervorgeht, überwogen dabei erneut Straftaten aus dem rechten Lager. Laut Statistik ermittelten die Behörden zu 134 rechtsextremistisch geprägten Delikten. In 22 Fällen wurden die Täter dem linken Spektrum zugeordnet, in einem Fall ...

