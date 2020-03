Kirche : Reaktion auf Corona: Kirchen mit digitalen Angeboten

Die evangelische und katholische Kirche im Norden verstärken angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus ihre digitalen Angebote. Die evangelische Nordkirche kündigte in einer Mitteilung am Samstag an, die geistliche Begleitung trotz abgesagter Gottesdienste über alternative Formen des Miteinanders weiterhin anbieten zu wollen.

von dpa

15. März 2020, 12:56 Uhr

Am Sonntag wurden deshalb mehrere Gottesdienste und Andachten livegestreamt. Auf dem YouTube-Kanal des Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg konnten Gläubige live den 10.00 Uhr Gottesdienst aus der St. Jürgen-Kapelle in Lübeck verfolgen. Ebenfalls via Livestream wurde der Gottesdienst der Kirchengemeinde Kirchdorf in Hamburg Wilhelmsburg übertragen. Auf ihrer Homepage hat die Nordkirche eine Übersicht zu den Angeboten zusammengestellt, die die Menschen über Internet, Fernsehen und Radio wahrnehmen können.

Und auch die katholische Kirche in Mecklenburg-Vorpommern, hat auf die coronabedingte Situation reagiert. Das Erzbistum Berlin, zu dem auch die Landkreise Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen zählen, hat in einer Mitteilung Informationen zu den digitalen Angeboten für die Gläubigen zusammengefasst. Auf den Webseiten «katholisch.de» und «domradio.de» finden sie eine Übersicht der Gottesdienste, zu denen Livestreams angeboten werden.