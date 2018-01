Brände : Rauchmelder deaktiviert: Raucher stirbt bei Schwelbrand

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Bockwoldt 1 von 1

von dpa

erstellt am 05.Jan.2018

Er hatte wohl im Bett geraucht und war eingeschlafen: Ein 64 Jahre alter Mann ist am Donnerstag in Tessin (Landkreis Rostock) bei einem Schwelbrand an einer Rauchvergiftung gestorben. Wie die Polizei unter Berufung auf einen Gutachter mitteilte, schlief der Mann wohl rauchend im Bett ein. Rauchmelder schlugen nicht an, da der Mann sie laut Polizei deaktiviert hatte, um in der Wohnung rauchen zu können. Einer Nachbarin fielen die verrußten Scheiben auf. Sie alarmierte Polizei und Rettungskräfte, die den leblosen Mann in der verrauchten Wohnung fanden.