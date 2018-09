von dpa

30. September 2018, 08:29 Uhr

Rauchende Kinder haben in Teterow (Landkreis Rostock) rund 400 Strohballen in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilte, wollte die Gruppe das Feuer noch löschen, was aber nicht gelang. Der Schaden beträgt rund 15 000 Euro. Verletzte gab es nicht.