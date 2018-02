Kriminalität : Raubüberfall in Rathebur: Unbekannte schlagen Mann nieder

von dpa

25. Februar 2018, 11:59 Uhr

Zwei Unbekannte sollen in Rathebur (Landkreis Vorpommern-Greifswald) einen Mann niedergeschlagen und beraubt haben. Der 28-Jährige sei am Samstagabend von hinten angegriffen worden, als er gerade den Kofferraum seines Wagens öffnete, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die dunkel gekleideten Täter sollen dann auf den am Boden Liegenden eingetreten haben. Einer der Männer schnappte sich nach Angaben der Polizei das Portemonnaie des 28-Jährigen und stahl 120 Euro. Danach flüchteten die Räuber mit einem in der Nähe geparkten weißen Auto. Der 28-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt.