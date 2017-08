Ein maskierter Täter hat in Rostock eine Bäckerei überfallen. Der Mann habe am Samstag die Angestellte, die am Mittag allein in dem Geschäft war, mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht und Geld aus der Kasse gestohlen, teilte die Polizei mit. Die Angestellte habe einen Schock erlitten. Die Suche nach dem Räuber blieb zunächst ohne Erfolg.

von dpa

erstellt am 19.Aug.2017 | 17:12 Uhr