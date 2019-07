Kriminalität : Raubüberfälle in Rostock: Zweiter mutmaßlicher Täter gefasst

von dpa

19. Juli 2019, 15:05 Uhr

Nach zwei bewaffneten Raubüberfällen im Rostocker Ortsteil Schmarl ist am Donnerstag auch der zweite der beiden mutmaßlichen Täter festgenommen worden. Der 19-Jährige sei nach intensiver Fahndung gestellt und am Freitag nach der Haftrichtervorführung in den Jugendvollzug überstellt worden, teilte die Polizei mit. Der andere Tatverdächtige, ein polizeibekannter 16-Jähriger, war schon vor einer Woche mit Unterstützung von Spezialkräften des LKA festgenommen worden. Die beiden jungen Männer stehen in Verdacht, am 8. Juli einen Friseursalon und ein Tabakgeschäft ausgeraubt zu haben.