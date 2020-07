Verkehr : «Rasender Roland» begeht 125. Geburtstag ohne Feier

Ohne Feierlichkeit hat die Schmalspurbahn «Rasender Roland» auf der Insel Rügen am Dienstag ihr 125-jähriges Jubiläum begangen. Die Kleinbahn fuhr am 21. Juli 1895 erstmals von Putbus nach Binz. Zuvor hatten andere Medien darüber berichtet. Ein ursprünglich im Juni geplantes Fest hatte coronabedingt verschoben werden müssen, wie Thomas Schneider von der Geschäftsführung sagte. Ob das Bahnhofsfest am 3. Oktober in Göhren, dem heutigen Endpunkt der Strecke, stattfinden kann, sei ebenfalls noch unklar.

von dpa

21. Juli 2020, 14:12 Uhr