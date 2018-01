Kriminalität : Randalierer beschädigen reihenweise Autos in Schwerin

Böse Überraschung für viele Autofahrer in Schwerin: Unbekannte haben bei mindestens 30 Autos die Motorhauben und andere Autoteile zerkratzt und beschädigt. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, wurden die ersten Fälle in der Lübecker Straße am Sonntag bekannt und angezeigt. Man rechne aber mit noch mehr Betroffenen. «Solch eine Menge hatten wir lange nicht», sagte der Sprecher.