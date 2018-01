Regierung : Ramelow: Noch zu wenige Bundesbehörden im Osten

von dpa

28. Januar 2018, 08:49 Uhr

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sieht Defizite bei der Verteilung von Bundesbehörden zwischen Ost- und Westdeutschland. «Im Gesamtmaßstab der Bundesbehörden ist der Osten unterrepräsentiert», sagte Ramelow der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Dies sei ein Thema, mit dem sich die Regierungschefs der neuen Länder an diesem Montag in Berlin beschäftigen werden. Zu dem Treffen hat Sachsen-Anhalt eingeladen, das derzeit den Vorsitz der Konferenz innehat. Wenn neue Bundesbehörden geschaffen würden, müsste zuerst geprüft werden, ob sie im Osten angesiedelt werden können, forderte Ramelow.