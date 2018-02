Kriminalität : Räuber überfällt Spielcasino

von dpa

Ein Räuber hat ein Spielcasino in Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) überfallen. Wie die Polizei mitteilte, bedrohte er am Samstagabend einen Angestellten mit einem pistolenähnlichen Gegenstand. Dann griff der maskierte Täter in die Kasse und raffte das Geld zusammen. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute. Die Polizei suchte bisher vergeblich nach dem Mann.