Kriminalität : Räuber bedroht Kassiererin mit Pistole und erbeutet Bargeld

von dpa

23. Januar 2018, 05:57 Uhr

Mit einer Pistole in der Hand hat ein Räuber in Wismar (Kreis Nordwestmecklenburg) einen Supermarkt überfallen. Er bedrohte am Montagabend eine Kassiererin und forderte Bargeld, wie die Polizei mitteilte. Die Waffe hielt der Täter unter einem Beutel verborgen auf die Frau gerichtet. Sie gab ihm mehrere Hundert Euro. Der Kriminelle floh mit seiner Beute. Die Frau erlitt einen Schock. Die Polizei sucht nach einem schlanken Mann mit Vollbart. Er soll zwischen 40 und 50 Jahre alt und rund 1,70 Meter groß sein.