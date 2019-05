Tourismus : Radtour durch drei Bundesländer

von dpa

10. Mai 2019, 09:34 Uhr

Die ElbeVeloTour führt am Sonntag durch Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Die Tour entlang des Flusses unter dem Motto «Drei Länder - drei Städte - ein Fluss» soll am Vormittag zeitgleich in Bleckede, Lauenburg und Boizenburg starten. Nach Angaben der Organisatoren ist die Aktion auch für Familien geeignet. Teilnehmer können zwischen der rund 46 Kilometer langen Rundtour durch alle drei Bundesländer oder einem kürzeren Abschnitt zwischen 7 und 14 Kilometern Länge wählen. Vor dem Start gibt es eine Karte, die unterwegs abgestempelt wird.