Kriminalität : Radler rast mit Rasenmähermotor

Aus einem Damenrad und einem Rasenmähermotor hat sich ein pfiffiger Altentreptower ein flottes Zweirad gebaut. Allerdings hatte er bei seiner schnellen Fahrt nicht mit der Polizei gerechnet. Zwei Polizisten stoppten den 37-Jährigen am Dienstag bei Groß Teetzleben (Mecklenburgische Seenplatte), als er an ihnen zu schnell vorbei brauste. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Mann den Rasenmähermotor an das Fahrrad montiert. «Damit ist aus dem Fahrrad ein motorisiertes Fahrzeug geworden, für welches der 37-Jährige keine Fahrerlaubnis und auch keine Betriebserlaubnis hatte», hieß es im Polizeibericht. Dem Radler wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Test der Beamten ergab eine Spitzengeschwindigkeit von 52 Stundenkilometern.

von dpa

17. April 2018, 15:34 Uhr

Seine Kreativität brachte dem Radler nun eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.