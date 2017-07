Unfälle : Radfahrerin verunglückt bei Unfall mit Laster tödlich

Ein Lkw hat in Waren an der Müritz beim Rechtsabbiegen eine Radfahrerin erfasst und tödlich verletzt. Die 59 Jahre alte Frau stammte aus Nordrhein-Westfalen, wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg mitteilte. Der Unfall passierte am Freitagnachmittag an einer Ampelkreuzung. Der 45-jährige Lkw-Fahrer wollte nach rechts abbiegen, die Radfahrerin war auf dem Radweg unterwegs. Sie erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starb.

von dpa

erstellt am 29.Jul.2017 | 08:48 Uhr