Unfälle : Radfahrerin bei Unfall in Güstrow schwer verletzt

von dpa

29. April 2019, 17:48 Uhr

Güstrow (dpa/mv) - Beim Zusammenstoß mit einem Auto in Güstrow ist eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag berichtete, hatte ein 60-jähriger Autofahrer beim Abbiegen offensichtlich die Radfahrerin nicht beachtet. Diese stürzte und zog sich dabei die schweren Verletzungen zu. Sie musste in eine Klinik gebracht werden. Gegen den Autofahrer werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.