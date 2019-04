Unfälle : Radfahrer stirbt bei Unfall: Zusammenhang mit Einbruch?

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall in der Nähe von Zietlitz (Landkreis Rostock) ums Leben gekommen. Wie die Polizei weiter mitteilte, stürzte der Radler am Sonntagnachmittag auf einer abschüssigen Strecke und blieb bewusstlos liegen. Ein Notarzt versuchte, den Mann zu reanimieren - jedoch ohne Erfolg. Seine Wirbelsäulenverletzungen waren so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb.

von dpa

15. April 2019, 05:58 Uhr

Im Zusammenhang mit dem Tod des Radfahrers ermittelt die Polizei wegen eines Einbruchs. Kurz vor dem Unfall wollten zwei Verdächtige in den Keller eines nahe gelegenen Wohnhauses einsteigen. Eine Bewohnerin überraschte die Verdächtigen, die daraufhin auf ihre Fahrräder sprangen und flüchteten.