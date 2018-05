von dpa

03. Mai 2018, 13:59 Uhr

Ein Radfahrer ist in Wesenberg im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte am Donnerstag gegen ein Auto gefahren und schwer verletzt worden. Der 64-Jährige fuhr die Bahnhofsstraße entlang und übersah einen am Straßenrand haltenden Wagen, wie die Polizei mitteilte. Er prallte demnach gegen das Auto und verletzte sich schwer am Kopf.