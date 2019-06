Unfälle : Radfahrer kracht in Auto: 30-Jähriger schwer verletzt

von dpa

21. Juni 2019, 12:25 Uhr

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Radfahrer in Schwerin schwer verletzt worden. Der Mann soll am Donnerstag einem Autofahrer die Vorfahrt genommen haben, teilte die Polizei am Freitag mit. Rettungskräfte brachten den 30 Jahre alten Radfahrer mit schweren Schulter- und Beinverletzungen ins Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei soll er betrunken gewesen sein. Der Autofahrer wurde nicht verletzt. Der Schaden liegt bei 8000 Euro.