Verkehr : Radfahrer kollidiert mit Auto-Anhänger: Schwer verletzt

von dpa

14. Juni 2020, 09:31 Uhr

Ein Radfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto-Anhänger in Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) schwer verletzt worden. Eine 30 Jahre alte Frau sei am Samstag mit ihrem Wagen in einen Kreisverkehr gefahren und habe den 58-Jährigen auf seinem Fahrrad nicht beachtet, teilte die Polizei mit. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer und dem am Auto angekoppelten Anhänger. Der Mann stürzte und verletzte sich so schwer, dass er in eine Klinik gebracht wurde.