Unfälle : Radfahrer kollidiert in Rostock mit Straßenbahn

In der Rostocker Innenstadt hat sich ein 29 Jahre alter Radfahrer beim Zusammenstoß mit einer Straßenbahn schwer verletzt. Der Mann wartete am Donnerstagabend zunächst an den Gleisen, bis eine Bahn vorbeigefahren war, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er überquerte demnach die Schienen, übersah aber eine aus der Gegenrichtung kommende Bahn. Fahrrad und Zug stießen zusammen. Der 29-Jährige erlitt der Polizei zufolge schwere Kopfverletzungen.

Mitteilung der Polizei

von dpa

erstellt am 01.Sep.2017 | 07:15 Uhr