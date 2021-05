Kommunen : Radentscheid: Changing Cities kritisiert MV-Innenministerium

Der Streit zwischen der Stadt Schwerin und dem Innenministerium um die Rechtmäßigkeit eines geplanten Bürgerentscheids für eine fahrradfreundlichere Stadt sorgt nun auch außerhalb der Landesgrenzen für Aufmerksamkeit.

Schwerin | Die bundesweite Initiative Changing Cities kritisierte am Donnerstag die Ablehnung des Bürgerentscheids durch das Innenministerium. Das Ministerium hatte den Beschluss der Stadtvertretung, am 26. September den Bürgerentscheid abzuhalten, beanstandet, vor allem weil die Stadt nicht in der Lage sei, die geforderten Projekte zu bezahlen. „Welchen Wert...

