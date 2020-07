Radsport : Rad-Sprinter Greipel peilt Start bei der Tour de France an

Der deutsche Radprofi André Greipel peilt bei seinem Team Israel Start-Up Nation einen weiteren Start bei der Tour de France an. Dies sagte der elfmalige Etappensieger beim größten Radrennen der Welt dem Portal «Cyclingnews» (Mittwoch). «Ich hoffe, dass ich im Tour-Aufgebot sein kann. Das ist auch der Grund, warum ich mich für Vorbereitungsrennen in Frankreich entschieden habe», sagte Greipel, der an diesem Donnerstag 38 Jahre alt wird.

von dpa

15. Juli 2020, 14:14 Uhr