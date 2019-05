Kriminalität : Rad-Diebstahlserie auf Usedom: Polizei warnt

Die Polizei in Vorpommern warnt wieder vor Fahrraddieben, besonders auf der Ostseeinsel Usedom. Wie sie am Sonntag in Neubrandenburg mitteilte, wurden in einer Nacht in den Kaiserbädern Heringsdorf, Ahlbeck und Bansin Räder und Teile von Rädern im Wert von fast 11 000 Euro gestohlen. Einige der hochwertigen Zweiräder waren noch auf den Heckträgern der Autos montiert. Am Sonntag bemerkten die Urlauber jeweils den Verlust.

von dpa

05. Mai 2019, 21:22 Uhr

Die Insel Usedom war schon 2018 ein Schwerpunkt beim Klau von Zweirädern und Heckträgern an Autos. Jeweils mehrere Hundert Stück im Wert von mehreren hunderttausend Euro verschwanden allein auf der Ferieninsel, die auch viele Berliner und Brandenburger gern besuchen. Laut Polizei handelt es sich um organisierte Kriminalität und es wurden Sonderstreifen eingerichtet.