Film : «Rabbi Wolff» gewinnt Hörfilmpreis als bester Dokumentarfilm

Der Hörfilm «Rabbi Wolff» über den früheren Schweriner Rabbiner William Wolff hat den Deutschen Hörspielpreis erhalten. Der Streifen gewann in der erstmals vertretenen Kategorie Dokumentation, wie die Kulturelle Filmförderung Mecklenburg-Vorpommern am Donnerstag mitteilte. Der Verein hatte die Produktion des 2016 fertiggestellten Dokumentarfilms gefördert. Den Preis nahmen in Berlin die Regisseurin Britta Wauer sowie Kai Lillich und Sabine Falkenberg vom Audiodeskriptionsteam bei der Basis Berlin Postproduktion entgegen.

von dpa

22. März 2018, 15:27 Uhr

Wie die Leiterin der Filmförderung MV, Sabine Matthiesen, sagte, feiert der Dokumentarfilm einen Erfolg nach dem anderen. Er stellt den jetzt 91-jährigen Wolff vor, dessen Vertrag als Rabbiner 2015 endete. Seitdem ist der in Berlin geborene und in London aufgewachsene Wolff ehrenamtlich tätig. Der Film wurde auf zahlreichen Filmfestivals gezeigt, lief erfolgreich im Kino.

Hörfilme für blinde und sehbehinderte Menschen sind mit einer Audiodeskription versehen, die in knappen Worten zentrale Elemente der Handlung sowie Gestik, Mimik und Dekor beschreibt. Diese Bildbeschreibungen werden in den Dialogpausen eingesprochen.