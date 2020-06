Gesundheit : Quarantäne für alle rund 350 Teilnehmer beendet

Nach katholischen Pfingstgottesdiensten in Vorpommern mit neun Corona-Infizierten ist die Quarantäne für die letzten gut 200 Teilnehmer am Montag zu Ende gegangen. Das teilte ein Sprecher des Landkreises Vorpommern-Rügen mit. Am vergangenen Wochenende durften die Menschen bereits ihre Wohnungen wieder verlassen, die Pfingstsonntag zusammen mit dem infizierten Priester in der Kirche waren.

von dpa

15. Juni 2020, 15:33 Uhr

Bei Tests nach den Gottesdiensten waren nach Angaben der zuständigen Landkreise neun Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus bei Teilnehmern festgestellt worden - acht im Landkreis Vorpommern-Rügen und einer im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Fast 350 Menschen wurden für zwei Wochen unter häusliche Quarantäne gestellt. Die Gottesdienste hatten in Stralsund, Demmin und Grimmen stattgefunden. Auch eine katholische Kita in Stralsund wurde nach Pfingsten vorläufig geschlossen, weil mehrere Mitarbeiter und Familien mit ihren Kita-Kindern bei einem Gottesdienst am Pfingstmontag dabei waren.