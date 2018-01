Kriminalität : Pulver an Firmen in Vorpommern verschickt: Masche vermutet

von dpa

31. Januar 2018, 12:30 Uhr

Firmen in Vorpommern erhalten derzeit Briefe mit einem mysteriösen Pulver. Nachdem am Dienstagabend der Gefahrzug der Polizei zu einer Reiseagentur nach Anklam ausrücken musste, waren die Beamten am Mittwochmorgen wegen eines ähnlichen Falles in einem Wolgaster Unternehmen. Die beiden Sendungen trugen den Absender der jeweiligen Firmen, waren aber wegen Nichtzustellbarkeit zurückgegangen, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Anklam sagte. In dem ersten Fall befand sich ein weißes Pulver in der Sendung, im zweiten Fall ebenfalls ein Pulver in hartgepresster Form. Die Proben gehen nun an das Robert-Koch-Institut. Es sei nicht auszuschließen, dass es sich um Drogen handele. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Sendungen nicht von den Firmen in Vorpommern aufgegeben wurden. Die Polizei prüft den Zusammenhang mit einer kriminellen Masche.