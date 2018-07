Soziales : Prüfbericht zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention

von dpa

03. Juli 2018, 13:53 Uhr

Beim Abbau baulicher und kommunikativer Barrieren für Menschen mit Behinderungen ist Mecklenburg-Vorpommern nach Expertenmeinung im zurückliegenden Jahrzehnt gut vorangekommen. Die Anforderungen der seit 2009 geltenden UN-Behindertenrechtskonvention würden grundsätzlich erfüllt, geht aus einem Prüfbericht des Wirtschaftsforschungsunternehmens Prognos AG hervor, der am Dienstag in Schwerin vorgestellt wurde. Dem 2013 vom Land erstellten Aktionsplan fehle es allerdings an konzeptioneller Ordnung und Übersichtlichkeit, stellten die Prüfer fest. Dafür hoben sie die Berufung des Integrationsförderrats hervor. Dieses Gremium sei bundesweit einmalig und ein konstruktiv-kritischer Begleiter der Landesregierung bei der Umsetzung der Behindertenrechte. Auch der Bürgerbeauftragte Matthias Crone hatte Politik, Behörden und Wirtschaft immer wieder an die Belange von Behinderten erinnert.