Justiz : Prozessbegleitung: Hoffmeister für Vereinfachung

Minderjährige Opfer von schweren Sexual- und Gewaltstraftaten sollen nach dem Willen von Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) bei den Prozessen gegen ihre mutmaßlichen Peiniger besser unterstützt werden. Das Hilfsangebot der psychosozialen Prozessbegleitung solle daher künftig nicht mehr nur auf Antrag der Betroffenen gewährt, sondern auch von Amts wegen angeordnet werden können. Zur Justizministerkonferenz im Herbst werde sie eine Initiative dazu einbringen, kündigte Mecklenburg-Vorpommerns Ressortchefin am Dienstag in Schwerin an.

von dpa

07. Juli 2020, 07:03 Uhr