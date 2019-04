Prozesse : Prozessbeginn um Mord an Rentner in Wittenburg

Sechseinhalb Monate nach dem Mord an einem 85-jährigen Rentner in Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) beginnt heute der Prozess vor dem Landgericht Schwerin. Angeklagt ist ein abgelehnter Asylbewerber aus Afghanistan, der von der Tochter des Opfers für Arbeiten am Haus engagiert worden war. Der junge Mann war am Vorabend der Tat in Wittenburg eingetroffen. Die Tochter ist Nebenklägerin und soll am ersten Verhandlungstag auch als Zeugin aussagen.

von dpa

29. April 2019, 01:21 Uhr

Die Staatsanwaltschaft geht von persönlichen Motiven für die Tat aus - einen politischen oder religiösen Hintergrund hatte sie schon früh ausgeschlossen. Trotzdem hatte es nach dem Mord am 17. November 2018 in Wittenburg Demonstrationen und Mahnwachen gegeben. In Vernehmungen soll der junge Mann die Tat nicht eingeräumt, aber sinngemäß gesagt haben: «Alter Mann immer krank.» Für den Prozess sind zunächst sieben Verhandlungstage bis Ende Mai angesetzt.